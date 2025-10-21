Tạm giữ tài xế ô tô hất thiếu tá CSGT lên capo tại Nghệ An

Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 17h35 ngày 20/10, Công điều khiển ô tô mang BKS 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh).