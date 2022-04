Tạm giữ nhóm người tạt mắm tôm vào shop quần áo

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng Công an phường để xác minh điều tra, làm rõ vụ việc. Đến ngày 20/4, Công an TP Gia Nghĩa đã lần lượt bắt giữ Giang, Thảo, Ý để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Mở rộng điều tra, ngày 21/4, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt giữ Sơn và Minh.