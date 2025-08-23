Tạm giữ người đàn ông đạp ngã nữ điều dưỡng tại bệnh viện ở Ninh Bình

Quá trình trao đổi với 2 nữ điều dưỡng ca trực về tình hình của người bệnh và quy trình khám chữa bệnh, Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng đã chậm trễ trong can thiệp y tế cho người thân nên có lời lẽ xúc phạm, đe dọa. Sau đó, Thọ dùng chân đạp vào bụng một nữ điều dưỡng khiến chị này bị ngã ra sàn nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hải Hậu thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra, giải quyết vụ việc.

Minh Tuệ