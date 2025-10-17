Tạm giữ người đàn ông cầm bút đòi chọc vào mặt nữ bác sĩ

Thiện Lương| 17/10/2025 07:23

Lê Văn Hoà (trú xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) vừa bị công an tạm giữ hình sự vì dùng bút đòi chọc vào mặt nữ bác sĩ.

Tối 16/10, thông tin từ Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Lê Văn Hoà (trú xã Minh Châu) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan điều tra, trước đó, ngày 14/10, em trai của Hoà bị chuột cắn, dẫn đến sốt cao. Lê Văn Hoà đưa em trai từ xã Minh Châu đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu thăm khám. Tại phòng hành chính của Khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy mời người nhà đến làm giấy tờ.

A Hoà Hoa.jpg
Lê Văn Hoà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trong lúc bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại để liên lạc, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ ra khó chịu, to tiếng chửi bới. Sau đó Hoà chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Thúy, đe dọa sẽ "chọc bút vào mặt".

Tại cơ quan điều tra, Hoà khai do bác sĩ làm thủ tục chậm nên bức xúc, trước đó đối tượng có uống rượu bia nên bức xúc, không làm chủ được hành vi.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tam-giu-hinh-su-nguoi-dan-ong-cam-but-doi-choc-vao-mat-nu-bac-si-2453581.html
