Tạm giữ người đàn ông cầm bút đòi chọc vào mặt nữ bác sĩ

Trong lúc bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại để liên lạc, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ ra khó chịu, to tiếng chửi bới. Sau đó Hoà chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Thúy, đe dọa sẽ "chọc bút vào mặt".

Tại cơ quan điều tra, Hoà khai do bác sĩ làm thủ tục chậm nên bức xúc, trước đó đối tượng có uống rượu bia nên bức xúc, không làm chủ được hành vi.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.