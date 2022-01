Tạm giữ nghi can vụ phóng hỏa làm cháy 14 tàu cá trong đêm

Lời khai ban đầu của nghi can đang bị công an huyện Kiên Lương tạm giữ thể hiện, đối tượng chỉ là người chở nghi can còn lại đi mua xăng. Còn việc phóng hỏa 2 nhà tạm ở cảng Ba Hòn là do nghi can còn lại thực hiện, do có mâu thuẫn với chủ tàu cá về chuyện tiền nong, khi chủ tàu không cho mượn tiền.

Hiện một nghi can liên quan vụ hỏa hoạn đã đến công an huyện Kiên Lương đầu thú (Ảnh: CTV)