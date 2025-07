Tạm giữ lái xe gây tai nạn lao ô tô xuống sông làm 3 người chết

ấVăn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra đối với Trần Hữu Ba (SN 1988, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An).

Trần Hữu Ba bị tạm giữ để điều tra hành vi lái ô tô gây tai nạn làm 3 người tử vong.