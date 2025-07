Tạm giữ hình sự ông bố buộc xích, kéo lê con trai trên phố ở Hải Phòng

Tuy nhiên, khi đến gần một cửa hàng điện thoại tại đây, cháu T. đã lợi dụng sơ hở của bố, chạy vào quán hô hoán, cầu cứu người dân xung quanh. Người dân lập tức can thiệp, hỗ trợ đưa cháu T. đến trụ sở cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương với Công an phường Bạch Đằng xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc.