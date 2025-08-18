Tạm giữ hình sự người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Trước đó, khoảng 3h ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh D. bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 0h20 cùng ngày, 2 vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan, uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Hạ đã sử dụng dao gọt hoa quả bằng kim loại đâm vào mạn sườn bên trái của anh D. Anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Cùng lúc này, ông M. và bà H. (bố mẹ của D.) can ngăn nhưng không thành. Nạn nhân bỏ chạy và ngã bất tỉnh ở sân nhà và tử vong sau đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.