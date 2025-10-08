Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tại cơ quan, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối ngày 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.