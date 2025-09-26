Tạm giữ hình sự kẻ hành hung bạn gái ở quán bi-a lúc rạng sáng vì ghen

Trước đó, rạng sáng 17/9, Quang đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn (phường Xuân Phương) để đón bạn gái là chị N. (SN 2001, nhân viên quán). Do mâu thuẫn ghen tuông, Quang đã chửi bới và dùng tay, chân hành hung chị N.

Sau khi mọi người can ngăn, đối tượng chạy vào quầy pha chế lấy một con dao đe dọa chị N. Thấy Quang cầm dao, nhân viên và khách trong quán lo sợ bị đe dọa đến tính mạng nên không ai dám tiếp tục can thiệp.

Một lúc sau, Quang cầm dao ép chị N. phải đi về cùng mình. Hành vi của Quang đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn phường Xuân Phương.