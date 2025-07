Tạm giữ hình sự 'hot girl' nổi tiếng Ngân Baby

Ngày 13/7, Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là "Ngân Baby",sinh năm 2003, trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã bị Công an phường Thành Vinh bàn giao cho Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 11/7 trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh, TP Vinh). Theo thông tin ban đầu, sau khi rời khỏi một quán kem, Nguyễn Thị Hoàng Ngân không thể khởi động chiếc xe máy cá nhân.