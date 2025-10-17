Tạm giữ hình sự hai quản trị viên trang 'Beat 36 Thanh Hóa'

Ngày 17/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (SN 1992, trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 11/10, một thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh việc chủ xe ô tô mang biển kiểm soát 36A-34.xxx yêu cầu đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe.