Tạm giữ hình sự hai quản trị viên trang 'Beat 36 Thanh Hóa'

Lê Dương| 17/10/2025 19:24

Hai quản trị viên trang “Beat 36 Thanh Hóa” đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự do đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của các tổ chức, cá nhân.

Ngày 17/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (SN 1992, trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 11/10, một thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh việc chủ xe ô tô mang biển kiểm soát 36A-34.xxx yêu cầu đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe.

Untitled.jpg
Đối tượng Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Từ nguồn clip này, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh, là quản trị viên các Fanpage “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa”, đã không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải bài viết cho rằng chủ xe ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe nhằm chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Khi chủ xe phản hồi cho rằng thông tin đăng tải là sai sự thật, Khánh còn có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự và uy tín của người này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã đăng tải các bài viết trên nhằm lợi dụng vụ việc đang được dư luận quan tâm để tăng tương tác, qua đó nâng giá trị Fanpage khi nhận bài quảng cáo.

Xét thấy hành vi đăng tải thông tin sai sự thật đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan và danh dự của người dân Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tam-giu-hinh-su-hai-quan-tri-vien-trang-beat-36-thanh-hoa-2453880.html
https://vietnamnet.vn/tam-giu-hinh-su-hai-quan-tri-vien-trang-beat-36-thanh-hoa-2453880.html
