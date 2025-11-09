Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người

Ngày 11-9, Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, ngày 3-9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị T. (33 tuổi) về về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ.

Công an phường Hạnh Thông phối hợp Công an TP HCM tiến hành mời làm việc đối với Chinh là chủ cơ sở nha khoa.