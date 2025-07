Tạm giữ hình sự 2 kẻ rút súng, chặn xe đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các xã Mai Châu, Mường Bi (Phú Thọ) và Công an các xã thuộc tỉnh Sơn La nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm người có liên quan.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ô tô BKS 15K-388.04 đang đỗ tại khu vực trước nhà nghỉ Tường Vy, tổ 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trên xe lúc này có ba người, bao gồm Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quý và một phụ nữ. Cả ba sau đó được mời về trụ sở công an để làm việc.