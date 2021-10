Tạm giữ giám đốc BQL Dự án huyện dàn xếp đấu thầu

Cụ thể, sau khi đăng tải thông tin mời thầu, 3 công ty gồm: Công ty Đại Bình An, Công ty Vương Trùng Dương và Công ty Địa chính BD tham gia mua hồ sơ dự thầu. Dũng tìm cách liên hệ giám đốc Công ty Vương Trùng Dương và Công ty Địa chính BD nhằm mục đích xây dựng hồ sơ không đúng yêu cầu để Công ty Trường Phát Quảng Nam chấm rớt.

Kết quả, 2 công ty trên dù bỏ giá giảm thầu cao hơn Công ty Đại Bình An (150 triệu đồng) nhưng vẫn bị chấm rớt do hồ sơ không đáp ứng yêu cầu dự thầu. Còn Công ty Đại Bình An trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng.