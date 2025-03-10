Tạm giữ đối tượng hành hung, bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Thiện Lương| 03/10/2025 08:13

Mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hoá, đối tượng Nguyễn Văn Hoà (xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã đánh tài xế xe buýt và yêu cầu người này quỳ xuống đường.

Sáng 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Tân Kỳ cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại xã Tân Kỳ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc Khối 2 có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Nguyễn Văn Hoà bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Kỳ đã cử tổ công tác tiến hành xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Hòa và những người liên quan lên làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng và dép đánh anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1977, tài xế xe buýt Thạch Thành) và bắt anh Bình quỳ xuống đường xin lỗi.

Thấy sự việc trên, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986, trú tại xã Kim Liên - là nhân viên của xe buýt Thạch Thành tuyến Tân Kỳ - Vinh) vào can ngăn thì bị Hòa đạp vào người. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tam-giu-doi-tuong-hanh-hung-bat-tai-xe-xe-buyt-quy-giua-duong-o-nghe-an-2448687.html
