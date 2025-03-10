Tạm giữ đối tượng hành hung, bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Sáng 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Tân Kỳ cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại xã Tân Kỳ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc Khối 2 có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.