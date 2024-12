Tạm giữ đối tượng ép xe, đánh nam thanh niên túi bụi giữa đường ở TPHCM

Công an đã truy xét nhanh và tiến hành tạm giữ đối tượng ép xe, đánh người giữa phố, đồng thời xác định được nguyên nhân mâu thuẫn. XEM CLIP: Tối 9/12, Công an quận 4, TPHCM đang giữ để lấy lời khai đối với Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra, làm rõ vụ ép xe, đánh người giữa đường vừa xảy ra mới đây. Bước đầu, Khoa thừa nhận có va chạm với một thanh niên nên có hành vi bực tức, ép xe và đánh người xảy ra sáng cùng ngày tại đường Khánh Hội, quận 4. Bùi Thanh Khoa khi bị đưa về Công an quận 4 để làm việc. Ảnh: Công an cung cấp Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của ô tô trên đường ghi nhận lại. Theo clip phản ánh, nam thanh niên chạy xe gắn máy từ phía sau vượt lên thì bị người đàn ông đi cùng chiều chặn phía trước, ép xe khiến thanh niên dừng lại. Vừa bước xuống xe, người đàn ông vung tay đánh túi bụi vào mặt, đầu khiến thanh niên cùng xe ngã ra đường, đè lên dải phân cách mềm. Clip thể hiện diễn biến Khoa đánh tới tấp nam thanh niên giữa phố. Ảnh: Cắt từ clip Người đàn ông tiếp tục đánh vào mặt, vào đầu, thậm chí vung chân đá thẳng vào mặt thanh niên. Nạn nhân bị đánh chỉ biết chịu trận và một lúc sau mới đứng dậy. Người đàn ông sau đó lên xe bỏ đi. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 4 trích xuất thêm hình ảnh của nhiều camera quanh hiện trường để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định Khoa là đối tượng đánh người giữa phố nên đưa về để làm việc.