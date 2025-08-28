Tạm giữ cựu Phó chánh án khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk

Việc tạm giữ ông Đức nhằm phục vụ điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Đại diện TAND khu vực 1 cho biết, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã đến thông báo việc tạm giữ ông Đức. Còn ông Đức liên quan vụ án nào, hành vi gì thì chưa rõ.