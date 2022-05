Tạm đình chỉ phó công an phường đánh cô gái lúc nửa đêm

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện Công an tỉnh đang giao Công an TP Cao Bằng báo cáo về việc phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh sẽ yêu cầu Công an TP Cao Bằng điều tra, làm rõ sự việc này. Quan điểm của đơn vị là sai đến đâu xử lý đến đó và sẽ xử lý nghiêm, nếu phát hiện sai phạm của cán bộ; tùy tính chất vụ việc để ra quyết định xử lý.