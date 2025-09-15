Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức

15/09/2025 17:43

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Ngày 15/9, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng đã có công văn thông báo việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức.

Theo đó, ngày 13/9, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1825 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, 56 tuổi - cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội nêu trên liên quan đến sai phạm khi còn đương chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

VĂN TOẢN
Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/tam-dinh-chi-nhiem-vu-dai-bieu-quoc-hoi-doi-voi-ong-tran-van-thuc-post908231.html
https://nhandan.vn/tam-dinh-chi-nhiem-vu-dai-bieu-quoc-hoi-doi-voi-ong-tran-van-thuc-post908231.html
