Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, 56 tuổi - cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội nêu trên liên quan đến sai phạm khi còn đương chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

VĂN TOẢN