Tạm đình chỉ đại biểu HĐND tỉnh đối với cựu Chủ tịch Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Quyết định được đưa ra căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quyết định phê chuẩn khởi tố bị can của Viện trưởng VKSND Tối cao và đề nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Theo đó, ông Dũng bị tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu kể từ ngày ký quyết định.

Theo tìm hiểu, ông Dũng bị khởi tố do có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án 125ha tại Đồng Nai, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Ông Cao Tiến Dũng sinh năm 1972, từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai từ năm 2019 đến tháng 8/2023. Sau khi thôi chức, ông vẫn là đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.