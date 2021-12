Tạm đình chỉ công tác Giám đốc CDC Hải Dương để phục vụ điều tra

Your browser does not support the audio element.

Sáng nay (16/12), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương.