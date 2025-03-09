Tạm biệt khối nghỉ hè yêu quý

Mấy ngày nay, bà Tám thấy lòng buồn đến lạ. Con gái út, rồi con trai lớn gọi điện, nói ít bữa nữa về rước tụi nhỏ lên thành phố để vào năm học mới. Vậy là căn nhà rộn rã tiếng cười nói suốt mấy tháng hè sẽ trở lại vắng lặng.

Những ngày hè với nhiều trò vui ở quê sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ - ẢNH: T.D.

Nhớ hồi đầu tháng Sáu, các con bà ngỏ ý gửi đám cháu nội, ngoại về quê nghỉ hè, giao toàn quyền quản lý cho ông bà vì năm nay cơ quan các con bận rộn chuyện sáp nhập, không thể nghỉ phép cùng về như mọi năm. Lúc ấy, ông bà vừa vui vừa lo. Vui vì có cháu về; lo vì mình lớn tuổi, không biết có đủ sức cai quản “khối nghỉ hè” nổi tiếng siêu quậy đó không. Nhưng lo thì cũng phải nhận vì chẳng lẽ để tụi nhỏ nhốt mình trong nhà coi ti vi, điện thoại suốt mấy tháng hè.

Những ngày đầu, ông bà suýt lên tăng xông mấy lần bởi những trò nghịch ngợm của đám cháu. Những cuốn sách quý của ông bị con Tâm, con Tít lôi xuống đọc rồi vẽ hình vô đó. Hộp đồ lưu niệm của bà cũng bị lôi ra chơi đồ hàng rồi vứt lăn lóc mỗi thứ một nơi. Điện thoại của ông bị đem ra “nghiên cứu” đến bể màn hình. Còn radio của bà thì bị vặn đơ hết các nút xoay chuyển kênh. Bà mới dọn dẹp nhà trước xong, đang lúi húi lau nhà sau thì nhà trước lại bị bày bừa lộn xộn. Mấy chậu kiểng ông chăm sóc nâng niu vô tay đám cháu bỗng chốc rụng lá, gãy cành. Đàn gà bà nuôi trong sân thì trở thành đối tượng cho những trò rượt bắt.

Có khi bực quá, ông gọi điện mắng vốn, kêu đám con tranh thủ về quê mà rước mấy “cục quậy”. Nói vậy nhưng chỉ một lúc sau, khi cơn giận nguôi ngoai, ông lại bảo bà “nhắn tin cho tụi nó cứ ở trên Sài Gòn đi làm, để tụi nhỏ với ông bà cho nhà cửa ấm áp”.

3 tháng hè, ngoài những trò nghịch ngợm, phá phách, mấy đứa cháu còn làm được một việc có ích - xóa mù công nghệ cho ông bà Tám. Sẵn màn hình điện thoại bị cháu phá hư, con trai lớn mua cho ông chiếc điện thoại thông minh. Thằng Tí - thủ phạm làm hư điện thoại của ông - được giao nhiệm vụ chuộc lỗi bằng cách dạy ông xài Zalo, Facebook. Sau nhiều cố gắng của cháu, cuối cùng ông Tám cũng biết gọi điện bằng mạng xã hội, tham gia nhóm chat của gia đình, gửi hình ảnh, tin nhắn thoại… Bà Tám thấy vậy thì thích nên cũng được trang bị điện thoại. Bà mê mẩn xem phim truyền hình Việt Nam, nghe ca cổ, cải lương trên YouTube…

Trước ngày về, mấy đứa cháu còn dạy ông bà xài AI (trí tuệ nhân tạo), cách hỏi trợ lý AI về tin tức thời sự, bí quyết nấu ăn, thông tin thời tiết… và rất nhiều thắc mắc mà không cần phải đeo kính đọc sách báo. “Chừng nào buồn mà không gọi điện được cho tụi con vì ngay giờ tụi con đi học, ông bà có thể nói chuyện với AI cho đỡ buồn” - thằng Tí nheo mắt nói.

Vài bữa nữa tụi nhỏ về, bà Tám buồn nhưng cũng mừng vì thấy các cháu mình đang dần khôn lớn, biết quan tâm đến ông bà, cha mẹ; biết tiếp cận cái mới của thời đại. Tạm biệt “khối nghỉ hè” yêu thương, hẹn năm sau, ông bà cháu sẽ lại có những ngày hè vui nhộn và đáng nhớ.

Mạnh Hải