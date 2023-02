Tạm biệt chứng khô miệng chỉ với những mẹo đơn giản

Tại sao dễ cảm thấy khô miệng vào mùa đông?

Nguyên nhân chính là do khí hậu trở nên khô hơn và nước bốc hơi quá nhanh, điều này làm trầm trọng thêm tình trạng khô miệng ban đầu và làm cho các triệu chứng rõ ràng hơn. Khô miệng không phải là một bệnh độc lập mà là một nhóm các triệu chứng bao gồm nguyên nhân sinh lý và bệnh lý.

Nguyên nhân sinh lý: Hàng ngày uống ít nước, ăn mặn hoặc nhiều đồ khô. Người cao tuổi, các chức năng suy giảm, các tuyến tiết dịch teo lại, nước bọt giảm, khô miệng xuất hiện ở các mức độ khác nhau; không bổ sung nước kịp thời sau khi vận động...

Nguyên nhân bệnh lý:

- Thường gặp nhất là khô miệng do nhiễm virus; sốt cao, tiêu chảy, thở bằng miệng… gây khô miệng do cơ thể mất nước

- Lo âu kéo dài, trầm cảm, mất ngủ, đắng miệng lâu ngày…

- Khô miệng do các loại thuốc gây ra

- Khô miệng do các bệnh toàn thân như bệnh nhân mắc hội chứng Sjogren, do hệ thống miễn dịch trong cơ thể bất thường, phá hủy cấu trúc của tuyến nước bọt và tuyến lệ dẫn đến khô miệng và khô mắt, tăng đường huyết do thâm nhiễm huyết tương ở bệnh nhân tiểu đường. Tăng huyết áp làm mất nước các mô gây khô miệng.