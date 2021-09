Talk show "Người tiên phong": Lý giải nguyên nhân của cuộc đại chuyển dịch dân cư lớn bậc nhất trong lịch sử Hà Nội

"Người tiên phong" - một trong những series talk show được mong đợi nhất về thị trường bất động sản đã lên sóng vào tối Chủ nhật (26/9). Với chủ đề "Old Town - New City | Hà Nội đa trung tâm & Những cuộc đại chuyển dịch", chương trình đã mang lại cho người xem những thông tin giá trị cùng cái nhìn đa chiều về sự phát triển đa cực, đa trung tâm tại Hà Nội.

"Trong đô thị đa cực, để trở thành một 'cực' đúng nghĩa, mỗi trung tâm mới đều phải có năng lực vận hành độc lập, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh từ trường học, bệnh viện đến công viên, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí… Tất cả tiện ích này đều phải nằm trong phạm vi mà cư dân có thể đi bộ hoặc phải di chuyển ít nhất", Shark Hưng nhận định

Tại Việt Nam, gần đây cũng có sự dịch chuyển từ mô hình đô thị đơn cực sang đô thị đa cực. Như tại TP. Thủ Đức (TP.HCM), có đại đô thị Vinhomes Grand Park. Hay Hà Nội với sự hình thành của các khu vực được gọi là "The New Hanoi", như Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City tại phía Đông và phía Tây của Thủ đô.

Chia sẻ về bước đi tiên phong trên, bà Phạm Thị Lan Phương - Giám đốc kinh doanh Vùng 2 Vinhomes cho biết: "Khi 'cực' trung tâm cũ của Hà Nội không còn dư địa phát triển thì chúng tôi - với vị thế là chủ đầu tư dẫn dắt thị trường - phải tìm đến những vùng đất mới để phát triển. Vinhomes đang tiên phong tạo nên những cực 'trung tâm mới' với mô hình 'Đại đô thị All in one' đầu tiên tại Việt Nam. Để tạo ra được các trung tâm mới chúng ta cần những đại đô thị quy mô lớn như vậy làm động lực".

Vinhomes Ocean Park chính là một minh chứng cho thành công của mô hình đại đô thị "All in one". Dự án được chủ đầu tư xây dựng hệ thống cảnh quan đẳng cấp cùng hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup: Vincom, Vinschool, VinUni, Vinhomes và Vinmec. Không chỉ sở hữu biển hồ nước mặn 6,1ha và hồ lớn trung tâm rộng 24,5ha, Vinhomes Ocean Park còn hội tụ những tiện ích như trung tâm thương mại, nhà hàng ẩm thực phong phú từ Âu sang Á, hơn 100 thương hiệu lớn cả trong nước và quốc tế, công viên gym với khoảng 700 máy tập…