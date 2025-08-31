Taliban triệt phá các tiệm làm đẹp của phụ nữ Afghanistan

Một tiệm làm đẹp "chui" tại nhà ở thủ đô Kabul - Ảnh: EPA

Kể từ khi chính thức cầm quyền ở Afghanistan, Taliban đã ban hành những quy định nghiêm ngặt đối với phụ nữ. Cấm phụ nữ đi học, đi làm, không được ra đường khi không có nam giới đi cùng, không được đến công viên, phòng tập thể dục. Từ tháng 8/2023, Taliban cấm các thẩm mỹ viện mở cửa.

12.000 doanh nghiệp với hơn 50.000 tiệm làm đẹp đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, để kiếm sống, vẫn có các tiệm bí mật mở cửa.

Nhưng giờ đây, Taliban cho biết sẽ triệt phá tất cả. Taliban ra lệnh cho các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người lớn tuổi trên khắp đất nước rằng họ phải có nhiệm vụ tố cáo với cảnh sát vì làm đẹp là hành vi xấu, ảnh hưởng đến đức hạnh.

Frestha (38 tuổi), mẹ của 3 đứa con nhỏ, cho biết cô đã bí mật điều hành thẩm mỹ viện của mình kể từ khi bị cấm vì cô không có lựa chọn nào khác để kiếm tiền.

"Khi Taliban đóng tiệm của chúng tôi, tôi là trụ cột duy nhất trong gia đình. Chồng tôi bị bệnh, và tôi có 3 đứa con mà tôi phải trang trải chi phí" - cô nói - "Tôi phải làm việc bí mật vì như vậy tôi sẽ có thu nhập và có thể mang lại vẻ đẹp cho phụ nữ. Khi một người phụ nữ nhìn mình trong gương và mỉm cười, hạnh phúc của cô ấy trở thành hạnh phúc của tôi.

Bây giờ, tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục vì rủi ro quá cao nhưng tôi không biết làm gì khác. Tình hình của chúng tôi rất tồi tệ, nhưng trên thế giới này không có ai lắng nghe tiếng nói của chúng tôi hoặc ủng hộ chúng tôi".

Kể từ khi Taliban kiểm soát Afghanistan vào tháng 8/2021, phụ nữ đã bị cấm tham gia hầu hết các hình thức làm việc được trả lương và trẻ em gái bị cấm học trung học hoặc đại học.

Ngoài việc đóng cửa các thẩm mỹ viện, phòng tập thể dục và các không gian chung khác, Taliban cũng cấm phụ nữ đi bộ trong công viên hay đi lại mà không có người đi kèm. Phụ nữ cũng phải che chắn hoàn toàn khi ra khỏi nhà và không được phép nghe người khác nói trước công chúng.