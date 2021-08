Taliban huy động đặc nhiệm đến sân bay Kabul, muốn 'kết giao' với Mỹ và thế giới

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho hay, phong trào Taliban đang đàm phán với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về việc quản lý sân bay Kabul và cần phải đảm bảo an toàn cho sân bay này càng sớm càng tốt để tạo điều kiện cho những người muốn rời khỏi Afghanistan.

Ông Mujahid nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo an ninh cho sân bay. Mọi việc sẽ sớm bình thường trở lại. Các nỗ lực đang được thực hiện để khởi động lại các chuyến bay thương mại sớm nhất có thể”.

Phát biểu trên kênh France 2, ông Le Drian nói: "Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc bảo đảm an toàn cho sân bay Kabul cần phải được thực thi. Các cuộc đàm phán với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về công tác quản lý sân bay này đang diễn ra. Chúng ta phải đưa ra yêu cầu tiếp cận sân bay một cách an toàn".

Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh, Paris cần tiếp tục gây sức ép chứ không đàm phán với Taliban.