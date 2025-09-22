Taliban đáp trả tối hậu thư của ông Trump về căn cứ Bagram

Chính quyền do Taliban lãnh đạo tại Afghanistan ngày 21/9 đã thẳng thừng bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó yêu cầu Kabul phải trao trả căn cứ không quân Bagram cho Washington. Taliban cho rằng yêu cầu này vi phạm thỏa thuận Doha năm 2020 về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Thiết bị quân sự Mỹ còn lại ở căn cứ Bagram, Afghanistan ngày 5/7/2021. Ảnh: Anadolu

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cảnh báo nếu Afghanistan không trao trả căn cứ Bagram, “những điều tồi tệ sẽ xảy ra”. Ông Trump cũng bày tỏ tiếc nuối khi Mỹ để mất cơ sở chiến lược này, nhấn mạnh vị trí của Bagram có ý nghĩa quan trọng do gần Trung Quốc.

Ông Hamdullah Fitrat, Phó phát ngôn viên chính quyền Taliban, khẳng định trong mọi cuộc đàm phán, Kabul đều nhấn mạnh “độc lập và toàn vẹn lãnh thổ là ưu tiên hàng đầu”.

Ông nhắc lại: “Theo thỏa thuận Doha, Mỹ cam kết sẽ không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của Afghanistan, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này”. Taliban kêu gọi Washington tôn trọng cam kết, đồng thời nhấn mạnh “cần áp dụng chính sách thực tế và hợp lý thay vì lặp lại những cách tiếp cận thất bại trong quá khứ”.

Căn cứ không quân Bagram, nằm tại tỉnh Parwan cách thủ đô Kabul khoảng 60km về phía Bắc, từng là trung tâm quân sự chính của Mỹ tại Afghanistan suốt 2 thập niên. Đây là điểm xuất phát cho nhiều chiến dịch chống khủng bố, trong đó có cả chiến dịch chống al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời cũng là nơi từng giam giữ nhiều nghi phạm khủng bố.

Thỏa thuận Doha năm 2020 đánh dấu việc Mỹ và Taliban đạt được một thỏa thuận hòa bình, theo đó Washington cam kết rút dần binh sĩ, chấm dứt các hành động đe dọa nền độc lập chính trị của Afghanistan. Đổi lại, Taliban cam kết không để lãnh thổ Afghanistan bị lợi dụng làm nơi ẩn náu cho các tổ chức khủng bố.

Tuy nhiên, khi Mỹ đang trong quá trình rút quân, chính quyền và lực lượng an ninh Afghanistan đã nhanh chóng sụp đổ trước sức ép của Taliban, dẫn tới cuộc rút quân hỗn loạn của những binh sĩ Mỹ còn lại.

Từ đó đến nay, Taliban nhiều lần khẳng định sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng “trên cơ sở không cho phép Washington duy trì bất kỳ sự hiện diện quân sự nào trên lãnh thổ Afghanistan”.