Taliban cắt hoàn toàn mạng viễn thông tại Afghanistan

Cơ quan giám sát internet toàn cầu Netblocks xác nhận Afghanistan hiện đang trải qua tình trạng mất kết nối hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hãng thông tấn Pháp AFP cho biết họ không thể liên lạc với văn phòng tại thủ đô Kabul, bao gồm cả dịch vụ điện thoại di động. Internet di động và truyền hình vệ tinh cũng bị gián đoạn nghiêm trọng trên khắp lãnh thổ Afghanistan.

Ảnh minh họa: Khaama Press

Theo các báo cáo, các chuyến bay từ sân bay Kabul cũng đã bị gián đoạn. Theo hãng tin Anh BBC, một số người dân ở Kabul cho biết internet cáp quang của họ đã ngừng hoạt động vào cuối giờ làm việc ngày 29/9. Do đó, người dân Afghanistan sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của việc ngắt kết nối viễn thông và internet từ sáng 30/9, đặc biệt với các dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh tế khác, trong ngày làm việc mới.

Trong nhiều tuần, người dùng internet ở một số tỉnh của Afghanistan đã phàn nàn về việc truy cập internet chậm hoặc không thể kết nối. Trước đó, Taliban cho biết sẽ tạo ra một tuyến internet thay thế, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại địa phương vào thời điểm đó cảnh báo rằng nếu lệnh cấm internet tiếp tục, hoạt động làm ăn của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người đã lên án mạnh mẽ việc cắt cáp quang internet, coi đây là một phần trong nỗ lực khiến đất nước trở nên “vô hình, không tiếng nói và lạc hậu”.

Việc ngắt hoàn toàn mạng viễn thông và internet của Afghanistan với thế giới bên ngoài là động thái mới nhất trong một loạt các lệnh hạn chế, cấm đoán mà Taliban áp đặt kể từ khi trở lại nắm quyền tháng 8/2021.

Đầu tháng 9, họ đã loại bỏ sách do phụ nữ viết khỏi hệ thống giáo trình giảng dạy đại học trên cả nước. Taliban đồng thời cũng cấm giảng dạy về nhân quyền và quấy rối tình dục. Phụ nữ và trẻ em gái tại quốc gia Nam Á cũng đang phải chịu những hình thức cấm đoán, đàn áp nặng nề. Họ bị cấm đến trường sau 12 tuổi. Cuối năm 2024, một trong những con đường cuối cùng để nữ giới có thể được học hành đã bị cắt đứt, khi các khóa học hộ sinh bị đóng cửa.