Tài xế xe con thoát chết hy hữu sau pha bám sát xe tải

Điều đáng nói, đang lưu thông trên đường, tài xế xe tải bất ngờ phanh gấp. Ông Peeramon lúc này đã không kịp phản ứng. Hậu quả, do đi quá sát, cú phanh gấp đã khiến 2 cột bê tông trên xe tải trượt về phía sau và cắm thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe con. Hai người đi trên xe máy gần đó đã may mắn tránh được tai nạn do không đi phía sau xe con.

Cột bê tông xuyên qua kính chắn gió và chỉ cách vị trí ghế lái của ông Peeramon một khoảng cách gần. Phần nóc ô tô con đã bị hư hại nặng sau tai nạn.