Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường

Ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một tài xế xe buýt bị hành khách hành hung, bắt quỳ giữa đường. Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An gây bức xúc dư luận.

Nội dung clip cho thấy, một người đàn ông dùng vật nghi giống thắt lưng, đánh tới tấp vào người đang quỳ dưới đường, bên cạnh chiếc xe buýt.