Tài xế uống thuốc tâm thần hàng tháng vẫn được cấp bằng lái ô tô hạng E?

Ngày 6/1, lãnh đạo Sở Y tế Bình Định cho biết sẽ tiến hành kiểm tra ngay việc khám sức khỏe lái xe tại Bệnh viện Hòa Bình - nơi chứng nhận tài xế "tâm thần" vừa gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Nội dung chứng nhận: "Đủ điều kiện sức khỏe lái ô tô".

Hàng tháng đều nhận thuốc tâm thần

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) vẫn đang tiếp tục điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời sẽ đưa tài xế Thâu đi giám định pháp y về tâm thần để xác định cụ thể.