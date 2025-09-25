Tài xế tử vong nghi do đột quỵ, xe bồn bị mất lái tông vào nhiều xe

Sau vụ va chạm, người dân tìm cách tiếp cận cabin thì phát hiện tài xế xe bồn đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do đột quỵ khi đang lái xe.

Chị Lê Thị Ngọc Hiền (36 tuổi), người chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đang chờ đón người thân trước cổng công ty thì thấy xe bồn lao tới.

“Xe chạy chậm nhưng có dấu hiệu mất lái nên tôi vứt xe bỏ chạy, sau sự việc tôi thấy thương tài xế xe bồn, chắc người này cố gắng tấp vào lề để tránh nguy hiểm hơn cho các phương tiện lưu thông trên đường”- chị Hiền kể.