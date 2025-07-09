Tài xế tấn công đồng nghiệp trên đường phố TPHCM bị bắt giữ

Vụ việc khiến một người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là đồng nghiệp làm cùng hãng xe với nghi phạm.

Camera hành trình của ô tô lưu thông qua lại đã ghi nhận lại diễn biến, sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an đã khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi phạm tại địa bàn huyện Củ Chi cũ chỉ sau 1 giờ gây án.

Hiện Công an đang lấy lời khai nghi phạm để điều tra, xử lý.