Tài xế Santa Fe che biển số gắn chữ “Happy Wedding” bị xử phạt 23 triệu đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe về hành vi: Điều khiển xe gắn biển số không đúng quy cách theo quy định. Với lỗi vi phạm này, lái xe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX và bị tạm giữ phương tiện để xử lý.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng biển số xe. Hành vi che, chỉnh sửa hay làm sai lệch biển số sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.