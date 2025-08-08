Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi

Theo xác minh, sự việc xảy ra trưa 8/8 tại khu vực Hồ Con Rùa, phường Xuân Hoà, TPHCM. Chị C. (25 tuổi), xác nhận mình là người điều khiển xe máy trong clip.

Theo lời chị C., vào khoảng 11h30 cùng ngày, khi đang chở bạn lưu thông qua khu vực Hồ Con Rùa, một chiếc taxi công nghệ đã va quẹt vào chân người bạn ngồi sau.