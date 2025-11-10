Tài xế leo lên thùng xe tải, bị máy xúc trút đá vùi lấp tử vong

Hà Nam| 11/10/2025 18:03

Leo lên thùng xe tải để kiểm tra, một tài xế ở Quảng Ngãi đã bị máy xúc vô tình trút một gầu đá lớn vùi lấp. Bi kịch hơn, phải 3 giờ sau, thi thể của ông mới được phát hiện.

Sáng 11/10, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), xác nhận với VietNamNet về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá Thượng Hòa trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 chiều 10/10, tài xế Phan Viết Th. (50 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải BKS 43C-066XX vào mỏ đá để chở hàng.

Trong lúc chờ lấy đá, ông Th. được cho là đã leo lên thùng xe. Cùng lúc, tài xế máy xúc không phát hiện có người bên dưới đã thao tác, trút một gầu đá lớn vào thùng xe, vùi lấp nạn nhân.

z7104313599792_944322ff86d04111bd863b39e6e6cb0b gigapixel low resolution v2 2x.jpeg
Mỏ đá tại thôn Thượng Hòa.

Đến 17h30 cùng ngày, tức 3 giờ sau, những công nhân khác tại mỏ mới phát hiện sự việc và vội vã đưa ông Th. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị vùi lấp quá lâu và vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Vạn Tường và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tai-xe-leo-len-thung-xe-bi-may-xuc-trut-da-vui-lap-tu-vong-2451443.html
