Tài xế leo lên thùng xe tải, bị máy xúc trút đá vùi lấp tử vong

Trong lúc chờ lấy đá, ông Th. được cho là đã leo lên thùng xe. Cùng lúc, tài xế máy xúc không phát hiện có người bên dưới đã thao tác, trút một gầu đá lớn vào thùng xe, vùi lấp nạn nhân.

Mỏ đá tại thôn Thượng Hòa.

Đến 17h30 cùng ngày, tức 3 giờ sau, những công nhân khác tại mỏ mới phát hiện sự việc và vội vã đưa ông Th. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị vùi lấp quá lâu và vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Vạn Tường và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.