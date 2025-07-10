Tài xế Hà Nội lái xe tải 10 tấn chở hàng trăm người vượt ‘biển nước’ miễn phí

Sau hơn 3 tiếng mưa lớn do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, khu vực đường tàu Cổ Nhuế ngập sâu, các phương tiện khó có thể di chuyển.

Thấy vậy, anh Nghĩa lái chiếc xe tải 10 tấn làm “chuyến xe miễn phí”, chở bà con qua những đoạn ngập mà xe con không thể đi được. Mỗi chuyến xe chở từ 20–30 người, có lúc tối đa 70 người.

Anh Nghĩa mang xe tới giúp bà con. Ảnh: Nguyễn Huy

"Từ sáng tới 15h, tôi chở hơn 10 chuyến xe quanh khu vực Cổ Nhuế. Có người đi làm, có người về nhà, có cháu đi học. Ai cần là tôi đều hỗ trợ. Đi tới khúc nào ngập quá sâu, không thể vào nữa thì tôi mới dừng. So với các phương tiện khác, xe tải cao hơn nên vượt ngập tốt hơn", anh Nghĩa nói.