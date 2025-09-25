Tài xế gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ bị phạt 9 năm 6 tháng tù

Chiều 25-9 TAND Khu vực 2 - TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Tiến Dũng (tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹxảy ra hồi tháng 8-2024) 9 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Dũng đã vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tài sản rất lớn cho người khác nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Cạnh đó, trong quá trình điều tra truy tố và tại toà bị cáo Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc chủ xe tải phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Giành quyền khởi kiện cho những người liên quan khởi kiện đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng một vụ án dân sự.