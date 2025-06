Tài xế dùng chân điều khiển xe đầu kéo chạy trên cao tốc, tay cầm điện thoại lướt TikTok

Ngày 25-6, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Đội 3 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế P.V.Đ. (SN 1992, quê Quảng Bình) do có hành vi dùng điện thoại và không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô trên cao tốc.



Hình ảnh tài xế Đ. vừa lái xe vừa dùng điện thoại để lướt TikTok. Ảnh: Cục CSGT