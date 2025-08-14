Tài xế 'bốc hơi' khó hiểu sau cú tông kinh hoàng khiến chiếc Honda Civic vỡ nát

Sáng 13/8 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ quận Calaveras (bang California, Mỹ) tiếp nhận một vụ tai nạn khiến nhiều người phải “rụng rời”. Một chiếc Honda Civic coupe – thuộc thế hệ thứ 6, đã bị tông mạnh vào gốc cây, sau đó lao khỏi đường, khiến xe nát bét, thân và nóc xe hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại đống sắt vỡ vụn.

Trên lý thuyết, với hiện trường như trên, không còn bất cứ hy vọng nào cho người ở bên trong. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là không có dấu vết của tài xế cũng như người nào khác ở bên trong chiếc xe. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát California (CHP) đang “bó tay” vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, người lái không hề có mặt ở hiện trường hay bệnh viện gần đó.

Sở Cứu hoả Calaveras chia sẻ trên mạng xã hội: “Tài xế đã rời khỏi hiện trường, và chúng tôi không thể hiểu nổi làm sao anh ta có thể còn sống sót!”.