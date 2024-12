Tại Việt Nam có 43 xe Honda Gold Wing nằm trong diện triệu hồi

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi thông báo có 43 xe Honda Gold Wing nằm trong diện triệu hồi để thay thế bộ bu lông siết bánh răng truyền động sơ cấp dựa theo chương trình triệu hồi của hãng Honda Nhật Bản. Ảnh minh họa: honda.com.vn Đây là mẫu mô tô đường trường cao cấp được sản xuất tại Nhật Bản từ năm 2018 đến năm 2021 do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu về phân phối với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu thực hiện triệu hồi từ nay đến ngày 25/11/2026. Thời gian kiểm tra, sửa chữa, thay thế dự kiến 5,8 giờ cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong quá trình sử dụng, khách hàng có thể bắt gặp hiện tượng động cơ dừng đột ngột khi đang lái xe và không thể khởi động lại. Trong trường hợp xấu nhất, bánh sau bị khóa. Nguyên nhân phát sinh lỗi trên do thiết kế chi tiết bu lông siết bánh răng truyền động không tính đến sự gia tăng lực chi tiết phải chịu do moment uốn gây ra so với các đời xe trước, dẫn đến độ bền mỏi của chi tiết không còn phù hợp. Trong quá trình hoạt động của động cơ, chi tiết này chịu momen uốn cao và có thể bị gãy khi tới giới hạn bền. Bu lông bị gãy dẫn tới bánh răng xung chuyển dịch khỏi vị trí cố định, điều này dẫn tới tín hiệu đánh lửa bị mất hoặc sai khác. Động cơ sẽ ngừng hoạt động khi tín hiệu đánh lửa bị mất. Để khắc phục lỗi này, nhà sản xuất đã có biện pháp thay thế chi tiết bu lông mới có độ bền mỏi cao hơn, đảm bảo không xảy gây ra lỗi như trên, đồng thời có phương án khắc phục cho các xe đã bán ra thị trường. Công ty Honda Việt Nam cho biết, mặc dù chưa có trường hợp nào xảy ra tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên Honda Việt Nam khuyến cáo khách hàng nếu nhận thấy các dấu hiệu nêu trên vui lòng liên hệ với các cửa hàng kinh doanh xe phân khối lớn Honda để được hỗ trợ. Thời gian thực hiện khắc phục dự kiến là 5,8 giờ, bao gồm thời gian xử lý kỹ thuật và thời gian kiểm tra xe trước khi giao. Toàn bộ chi phí sẽ được Honda Việt Nam chi trả. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng hỗ trợ kiểm tra và thay thế cho những sản phẩm cùng kiểu loại không do Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối trên thị trường Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, việc triệu hồi sản phẩm là một phần tất yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm sửa chữa, thay thế hay khắc phục những lỗi kỹ thuật đã được phát hiện nhằm bảo đảm cho sản phẩm có chất lượng, độ an toàn cao nhất, sau đó sẽ trả lại cho khách hàng khi hoàn tất. Trên thế giới, việc triệu hồi xe như một tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp và người tiêu dùng được bảo vệ từ những lỗi của sản phẩm của nhà sản xuất đối với các sản phẩm triệu hồi. Vì vậy, khi xe của khách hàng nằm trong diện triệu hồi, khách hàng hãy nhanh chóng mang xe tới đại lý chính hãng để kiểm tra, sửa chữa hay thay thế, chủ xe không phải trả bất kỳ khoản phí nào vì đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.