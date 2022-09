Tài tử xứ Hàn phải trả toàn bộ cát-xê vì vi phạm pháp luật

Kwak Do Won, sinh năm 1973, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu điện ảnh xứ Hàn qua các bộ phim như Mister M, The Yellow Sea, Nameless Gangster, The Rule of Time, Law, The Wailing… Nam diễn viên 49 tuổi đã chuyển đến sống tại đảo Jeju trong thời gian gần đây.

Ngay khi Kwak Do Won bị xử phạt vì lái xe trong tình trạng say rượu, anh cũng phải chịu hình phạt của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Theo đó, ngôi sao xứ Hàn phải trả toàn bộ tiền cát-xê nhận được khi quay quảng cáo dịch vụ công ích. Con số cụ thể không được truyền thông Hàn Quốc tiết lộ.