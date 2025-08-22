Tài tử 'Thiên long bát bộ' đánh mất hào quang vì ma túy, giờ về quê làm shipper

Cao Hổ sinh năm 1974, từng được đánh giá là diễn viên có thực lực của làng điện ảnh Hoa ngữ. Anh tốt nghiệp khoa diễn viên tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc khi mới 23 tuổi.

Khi mới bước chân vào làng giải trí, Cao Hổ không gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, sau khi anh đảm nhiệm vai Hư Trúc trongThiên long bát bộvào năm 2003, sự nghiệp của nam diễn viên thay đổi hoàn toàn. Nam diễn viên thể hiện thành công hình ảnh nhà sư có phận éo le, hiền lành, lương thiện.

Vai Hư Trúc trong "Thiên long bát bộ" giúp Cao Hổ một bước lên sao hạng A.

Chỉ sau một bộ phim, Cao Hổ vươn lên hàng diễn viên hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Anh được mời tham gia nhiều dự án kiếm hiệp ăn khách khác như Thần điêu đại hiệp (năm 2005), Bích huyết kiếm (năm 2007), Tuyết sơn phi hồ (năm 2008)…

Năm 2003, khi đang quay phim, Cao Hổ gặp sự cố phanh xe ô tô không đảm bảo, khiến anh đâm trọng thương một nhân viên ánh sáng của đoàn phim. Người này sau đó tử vong tại bệnh viện. Cao Hổ bị tạm giam chờ điều tra.