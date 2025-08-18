Tài tử phim 'Hồng lâu mộng' từng ám ảnh nỗi đau mất vợ, ra đi đột ngột ở tuổi 59

Hồng lâu mộng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tào Tuyết Cần. Nguyên tác chính là một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc cùng với Tây du ký (tác giả Ngô Thừa Ân), Thủy hử (Thi Nại Am), Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung).

Dự án phim truyền hình Hồng lâu mộng khởi động năm 1984, đến năm 1987 mới hoàn thành. Kịch bản bộ phim do nhiều nhà hoạt động văn nghệ nổi tiếng như Khải Công, Thẩm Tòng Văn, Vương Côn Luân đảm nhiệm cố vấn. Khi chiếu, tác phẩm thành công vang dội, được xếp nằm trong 30 phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài các vai chính, nhân vật Giả Dung do diễn viên Dương Tuấn Dũng thể hiện trong phim cũng là vai diễn để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Đây là nhân vật được miêu tả có dung mạo như ngọc, bản tính thích tán tỉnh phụ nữ.