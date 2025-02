Tài tử huyền thoại Gene Hackman và vợ được phát hiện đã chết tại nhà riêng

Các vai diễn khác được đề cử giải Oscar của ông là trong Bonnie and Clyde (1967), I Never Sang for My Father (1970) và Mississippi Burning (1988). Mệt mỏi vì stress và kiệt sức, Hackman quyết định từ bỏ nghiệp diễn vào năm 2004. Ông từng trả lời phỏng vấn Reuters vào năm 2008 về quyết quyết định rời khỏi Hollywood: "Tôi chưa tổ chức họp báo để thông báo việc nghỉ hưu. Nhưng đúng là tôi sẽ không diễn nữa.'

Dù đã rời xa điện ảnh, Hackman vẫn chứng tỏ mình là người đa tài khi tiếp tục tham gia lồng tiếng và viết sách. Tài năng của Gene Hackman không chỉ nằm ở những giải thưởng hay vai diễn kinh điển, mà còn ở cách ông sống hết mình với nghệ thuật, biến mỗi nhân vật thành một câu chuyện sống động và đáng nhớ. Ông là minh chứng sống động rằng tuổi tác, xuất thân hay hoàn cảnh không thể giới hạn đam mê và tài năng thực thụ.

Được biết ông và bà Betsy đã kết hôn từ năm 1991. Hai vợ chồng chuyển đến New Mexico từ Los Angeles vào năm 2004, sau khi ông nghỉ hưu./.