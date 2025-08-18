Tài tử hot nhất thế giới và bạn gái kém 24 tuổi tình cảm trên du thuyền

Leonardo DiCaprio và người mẫu Vittoria Ceretti lần đầu gặp nhau ở Milan, Italy và bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Họ cùng tới dự đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở Italy hồi cuối tháng 6 và ngày càng công khai mối quan hệ trước dư luận.

Trong lần trả lời phỏng vấn tạp chí Vogue của Pháp vào tháng 4/2025, Vittoria Ceretti khá cởi mở khi nói về mối quan hệ với Leonardo DiCaprio. Người mẫu sinh năm 1997 lần đầu chia sẻ về việc hẹn hò với tài tử 51 tuổi nhưng tránh nhắc tên anh mà chỉ nói đó là "nam diễn viên vô cùng nổi tiếng".

Vittoria Ceretti cho biết nếu tình yêu dành cho đối phương là thật thì không có gì phải lo lắng bởi tình yêu sẽ bảo vệ và cho họ niềm tin ở nhau. Vittoria Ceretti nói cô vẫn muốn ghi nhận trong công việc hơn là chỉ được nhắc đến với danh xưng là bạn gái của Leonardo DiCaprio.