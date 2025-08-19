Tài tử 'Hoàng hậu Ki' bị tố mang vũ khí rình gái

Cảnh sát đang tích cực tiến hành điều tra thêm về chi tiết cụ thể của vụ việc rình rập và các tình tiết liên quan khác.

Nếu vi phạm lệnh này, Choi Jung-won có thể ngồi tù lên đến một năm hoặc phạt tiền lên đến 10 triệu won.

"Đúng là tôi đã bị cảnh sát điều tra nhưng có một số chi tiết tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Chuyện xảy ra trong quá trình chia tay bạn gái hiện tại. Việc cáo buộc tôi mang theo vũ khí hay rình rập nhà cô ấy là không đúng. Tôi đã tiết lộ mọi chuyện trong quá trình điều tra của cảnh sát" - Choi Jung-won nói trong một cuộc phỏng vấn với Sports Seoul ngày 19-8.

Choi Jung-won giải thích

Choi Jung-won từng bị tố yêu cùng lúc 2 người đã có gia đình và 3 phụ nữ độc thân. Anh phủ nhận cáo buộc nhưng vụ ồn ào ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nam diễn viên.

Sinh năm 1981, anh từng là thành viên của nhóm nhạc UN, ra mắt năm 2000. Năm 2005, nhóm nhạc UN tan rã và Choi Jung-won rẽ hướng làm diễn viên. Anh tham gia nhiều phim: "Hoàng hậu Ki", "Khách sạn bí mật", "Cảnh báo tình yêu"…