Tài tử Hàn Quốc thử món canh chua của Việt Nam, thốt lên điều bất ngờ

Linh Trang| 09/08/2025 10:14

Tài tử xứ Hàn Jung Il Wo rất yêu thích du lịch và ẩm thực của Việt Nam. Anh mới thưởng thức một món canh độc đáo, từng được đưa vào top 10 món ăn từ cá ngon nhất thế giới.

Jung Il Wo là nam diễn viên Hàn Quốc được rất nhiều người Việt Nam yêu thích qua bộ phim Gia đình là số một, Mặt trăng ôm mặt trời. Gần đây, nam tài tử gây sốt khi vào vai Jeong Min trong phim vừa ra mắt Mang mẹ đi bỏ.

Những ngày qua, Jung Il Wo tới Việt Nam để quảng bá cho bộ phim. Anh đã có một trải nghiệm ẩm thực thú vị cùng Choi Jongrak - nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc hiện sống ở TPHCM. 

Trò chuyện với Jongrak, nam tài tử Hàn Quốc tiết lộ đã tới Việt Nam 3 lần. Riêng chuyến đi vào tháng 4/2024, anh có 10 ngày khám phá Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An và Cù Lao Chàm. Anh thích nhất Cù Lao Chàm vì cảnh yên bình, biển rất sạch. 

"Đi tới đâu mọi người cũng nhận ra tôi và nhắc tới bộ phim Gia đình là số 1", nam tài tử kể.

Jung Il Wo dành nhiều lời khen du lịch Việt Nam. Ảnh: Jung Il Wo

Jongrak mời Jung Il Wo thưởng thức mâm cơm truyền thống Việt Nam, đầu tiên là canh chua cá. Jongrak giới thiệu canh chua cá là món anh thích nhất trong 8 năm ở Việt Nam.

Canh chua cá Việt Nam từng được chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas vinh danh trong top 10 món ăn từ cá ngon nhất thế giới. Canh chua cá của Việt Nam được đánh giá 4,5/5 sao, vượt qua nhiều món ăn quốc tế nổi tiếng.

Jung Il Wo bất ngờ với hương vị món canh chua cá. Ảnh: HanQuocbros

Nếm thử ngụm canh đầu tiên, Jung Il Woo thốt lên: "Ngon quá, món này có vị chua rất đặc biệt". Anh bất ngờ vì món canh cá này còn có cà chua và dứa, khác với cách nấu của người Hàn Quốc.

Anh thưởng thức thêm rau muống xào tỏi, đậu phụ rán tẩm hành và thịt kho trứng, nhận xét tất cả đều "rất hợp khẩu vị của người Hàn".

Trong chuyến du lịch tới Việt Nam năm ngoái, Jung Il Wo đã thưởng thức cà phê sữa, bia hơi, các món bình dân vỉa hè và trải nghiệm lái xe máy. 

526916758_122131934834856203_7161360242436433870_n.jpg
Nam diễn viên Hàn Quốc có nhiều người hâm mộ ở Việt Nam. Ảnh: Fanpage "Mang mẹ đi bỏ"

Nam tài tử tiết lộ anh rất mê phở và từng tự nấu tại nhà, dù món này khó và mất thời gian. Hình ảnh anh ăn phở vỉa hè từng gây sốt trên mạng xã hội. Anh cũng cho biết rất thích ớt, rau mùi, rau bạc hà của Việt Nam.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tai-tu-han-quoc-thu-mon-canh-chua-cua-viet-nam-thot-len-dieu-bat-ngo-2429341.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/tai-tu-han-quoc-thu-mon-canh-chua-cua-viet-nam-thot-len-dieu-bat-ngo-2429341.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Kinh nghiệm du lịch
            Tài tử Hàn Quốc thử món canh chua của Việt Nam, thốt lên điều bất ngờ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO