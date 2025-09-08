Tài tử Hàn Quốc thử món canh chua của Việt Nam, thốt lên điều bất ngờ

Jung Il Wo là nam diễn viên Hàn Quốc được rất nhiều người Việt Nam yêu thích qua bộ phim Gia đình là số một, Mặt trăng ôm mặt trời. Gần đây, nam tài tử gây sốt khi vào vai Jeong Min trong phim vừa ra mắt Mang mẹ đi bỏ.

Những ngày qua, Jung Il Wo tới Việt Nam để quảng bá cho bộ phim. Anh đã có một trải nghiệm ẩm thực thú vị cùng Choi Jongrak - nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc hiện sống ở TPHCM.

Trò chuyện với Jongrak, nam tài tử Hàn Quốc tiết lộ đã tới Việt Nam 3 lần. Riêng chuyến đi vào tháng 4/2024, anh có 10 ngày khám phá Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An và Cù Lao Chàm. Anh thích nhất Cù Lao Chàm vì cảnh yên bình, biển rất sạch.