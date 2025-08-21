Tại sao vụ chuyển nhượng Martinez của MU thất bại, dù Aston Villa đồng ý bán?

Mặc dù MU dường như đã có những bước tiến sau chiến dịch 2024 - 2025 đầy thất bại, với thành tích thấp nhất của CLB trong nửa thế kỷ, nhưng vấn đề thủ môn có thể cản trở sự tiến bộ của họ. Sau thất bại trước Arsenal, Amorim đã lên tiếng bảo vệ Bayindir, cho rằng thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ có thể giữ được vị trí của mình trong trận đấu với Fulham ở vòng 2 Premier League.

Tờ TyC Sports của Argentina đưa tin thỏa thuận đưa Martinez về Old Trafford đã "rất gần". Họ nói thêm rằng Amorim "không thể thuyết phục" ban lãnh đạo đội bóng chi tiền mua thủ môn khi Onana vẫn còn trong biên chế và chỉ chấp thuận mượn thủ môn. Trong khi đó, Aston Villa đã đồng ý để Martinez ra đi, nhưng chỉ với mức giá hợp lý.

Theo đó, MU đã thấy lời đề nghị mượn Martinez bị Aston Villa từ chối. Lời đề nghị của HLV Amorim về việc ký hợp đồng mua đứt với Martinez đã không được ban lãnh đạo MU ủng hộ, thay vào đó, họ đã ủng hộ Amorim bằng những bản hợp đồng bom tấn trên hàng công như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

HLV Ruben Amorim của MU nói về bàn thắng của Arsenal: “Bạn được phép làm nhiều thứ ở góc sân, chúng tôi cũng cần phải làm như vậy. Khi bạn chạm bóng theo cách đó, thủ môn cần phải dùng tay để bắt bóng, chứ không phải đẩy cầu thủ, hoặc anh ta sẽ đẩy cầu thủ và để bóng đi qua.

Đó là luật, điều đó được phép và chúng ta cần phải làm điều tương tự. Không, tôi không nói Bayindir nên hành động khác đi, tôi muốn nói rằng bạn chọn đẩy cầu thủ hoặc giành bóng. Bayindir đã chọn giành bóng, nhưng anh ấy đang bị đẩy, nên anh ấy không thể phòng thủ được".

Mùa giải trước, Bayindir đã để thủng lưới trực tiếp từ quả phạt góc của Son Heung-min trong trận thua 4-3 của MU tại Carabao Cup trước Tottenham, nhưng Amorim đã bác bỏ những lời chỉ trích nhắm vào tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc để Tom Heaton bắt chính trước một đội bóng nổi tiếng với khả năng tạo ra mối đe dọa từ các quả phạt góc hay không.

HLV Ruben Amorim của MU nói thêm: “Bayindir đã phải chịu một bàn thua như thế này, ở đâu vậy? Trước Tottenham ư? Không có VAR. Có VAR thì đó là một pha phạm lỗi. Vậy thì, trong trận đấu tiếp theo với Arsenal, ai đã cản phá quả phạt cố định? Bạn không nhớ trận đấu đó nhưng tôi nhớ trận đấu đó và Altay Bayindir đã chơi tuyệt vời trong trận đấu đó. Tôi đã cân nhắc mọi thứ để đưa ra lựa chọn, và tôi đã chọn Altay Bayindir. Tôi hài lòng với ba thủ môn".